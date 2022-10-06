Ганц приказал ЦАХАЛу подготовиться к эскалации на севере Израиля

В еженедельной оценке ситуации под руководством министра обороны Бени Ганца и с участием начальника штаба, гендиректора министерства обороны и начальника оперативного отдела министр обороны поручил АОИ как следует подготовиться к сценарию эскалации на севере.
Об этом сообщает Maariv.
Это касается как наступательных, так и оборонительных усилий, учитывая развитие переговоров о морской границе.
Ранее мы рассказывали, что Лапид отклонил поправки Ливана к газовому соглашению.
Также «Курсор» сообщал, что у дома главы минобороны Ганца состоялась демонстрация с требованием провести операцию «Защитная стена-2».