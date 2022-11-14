Ганц провел разговор с министром обороны Украины: что они обсудили

Украинский чиновник пожелал Ганцу «всяческих успехов в его будущих важных начинаниях в парламенте Израиля».

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Бени Ганцем.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

Обсуждение чиновников касалось приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и преимущества демократии. Также Резников пожелал Ганцу «всяческих успехов в его будущих важных начинаниях в парламенте Израиля».

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Великобритании предложил план по экономической изоляции рф.

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