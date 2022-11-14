Премьер-министр Великобритании предложил план по экономической изоляции рф

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал российскую федерацию* «страной-изгоем» и предложил план, который позволит снизить ее влияние на мировую экономику.
Об этом сообщает The Telegraph.
По ее словам, страны должны избавиться от зависимости, связанной с российскими энергоносителями. В своем плане он указал пять важных пунктов, которые позволят экономически изолировать рф.
- Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит помогать Украине в ее борьбе с агрессором, а также будет поддерживать своих граждан в плане счетов за электроэнергию и предпринимать меры по предотвращению мирового голода. Это он призвал делать и мировых лидеров.
- Страны должны увеличить производство продовольствия и высвободить запасы, если у них есть такая возможность. Премьер Великобритании обвинил рф в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению «зернового соглашения».
- Страны должны обеспечить безопасность цепочек поставок и быстрый отказ от энергозависимости российской федерации.
- Дальнейшее продвижение свободных рынков и открытой глобальной экономики.
- Также Сунак призвал выявлять тех, кто с использованием своих возможностей создает кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние за счет увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции.
«Курсор» писал ранее, что Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) ввела дополнительные ограничения против российской федерации.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!