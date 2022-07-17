Ганц провел встречу с главой Центрального командования США

Министр обороны Израиля встретился с Майклом Эриком Куриллой и подчеркнул важность сотрудничества в областях обороны и безопасности между Израилем и США.

Министр обороны Бени Ганц встретился с главой Центрального командования США Майклом Эриком Куриллой.

«Во время моей первой встречи с командующим CENTCOM генералом Куриллой я подчеркнул беспрецедентные отношения в области обороны между Израилем и США. Это нашло отражение во время исторического визита президента США. Я также подчеркнул важную роль CENTCOM в поддержании регионального мира и стабильности», — пишет Ганц в Твиттере.

«Наша сегодняшняя дискуссия была посвящена развитию региональных вызовов, включая дестабилизирующую деятельность Ирана через посредников и на морской арене. Мы также рассмотрели возможности углубления военных связей и содействия сотрудничеству с региональными партнерами», — добавляет он.

Ранее в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве Курилу приветствовал глава военного ведомства Авив Кохави.

«Совместные интересы США и Израиля и продолжающееся противостояние вызовам безопасности на Ближнем Востоке являются основной причиной тесного сотрудничества между вооруженными силами США и ЦАХАЛом», — отметил Кохави.

Курсор ранее писал, что глава Центрального командования США прибыл в Израиль для обсуждения вопросов противовоздушной обороны. ЦАХАЛ сообщил, что Курилла, который в последний раз был в Израиле в мае, во время своего визита сосредоточится на противовоздушной обороне Израиля.