Глава Центрального командования США прибыл в Израиль для обсуждения вопросов противовоздушной обороны

ЦАХАЛ сообщил, что Курилла, который в последний раз был в Израиле в мае, во время своего визита сосредоточится на противовоздушной обороне Израиля.

Майкл Эрик Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM), прибыл в Израиль в воскресенье со своим вторым официальным визитом после вступления в должность в апреле.

Его приезд последовал за встречей, проведенной в прошлом месяце между прибывшей делегацией офицеров ЦЕНТКОМа и высокопоставленными представителями Армии обороны Израиля, на которой обсуждались и моделировались совместные планы действий в условиях многофронтовой войны, сообщили в ЦАХАЛ.

Израиль надеется на партнерство с Вашингтоном по проекту Iron Beam, включая американские инвестиции в дальнейшую разработку и развертывание системы.

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