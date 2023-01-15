Ганц сделал заявление о «перевороте режима»

Лидер партии «Национальное единство» пообещал продолжить борьбу против правительственного плана реструктуризации судебной системы после участия в субботней массовой акции протеста в Тель-Авиве.

«От всего сердца благодарю всех, кто пришел сегодня вечером на этот важный протест, — сказал Ганц. — Мы будем продолжать действовать против переворота этого режима и за реформы — но только при широком согласии».

Former Defense Minister Benny Gantz taking part in the demonstration tonight pic.twitter.com/x4pMieX7kF — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) January 14, 2023

Лидер Аводы Мерав Михаэли сказала: «Дождь не пугает нас, и вас, конечно же, тоже. Мы не позволим вам разрушить нашу демократию».

Правые законодатели, в том числе лидер Религиозного сионизма Бецалель Смотрич, раскритиковали СМИ за освещение протестов, обвинив журналистов в двойных стандартах и ​​заявив, что антиправительственные демонстрации против предыдущей коалиции не получили такого же освещения.

Тем не менее стоит отметить, что минувшие протесты не были такими крупными, как вчерашняя демонстрация в Тель-Авиве.

Отметим, что Ави Хими, председатель Коллегии адвокатов Израиля, поприветствовал разнообразие антиправительственных демонстрантов на площади Хабима в Тель-Авиве, объединенных одной целью — «борьбой за демократию в Израиле».

Он предупредил, что разрушение демократии начинается с роспуска судебной системы.

Хими сказал, что реформы правительства «ядовиты» для демократии, и сравнил ситуацию в Израиле с Польшей, Венгрией, Турцией. Он клянется, что водометы не заставят оппозицию замолчать.

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