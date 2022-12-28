Ганц сказал пилотам-выпускникам, что они могут отправиться в атаку на Иран

Бени Ганц выступил перед выпускниками-пилотами на авиабазе Хацерим на юге страны, где заявил, что Израиль существенно повысил свою готовность нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В своем обращении Ганц упомянул, что некоторые из них выпускников могут участвовать в потенциальном ударе по Ирану.

«Вы можете пересечь небо на восток через два-три года и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся. Другим из вас, возможно, придется улететь вглубь территории Ливана и Сирии или отправиться на миссию по спасению евреев со всего мира. Я верю в вашу способность преуспеть в этих миссиях не только из-за превосходного самолета, на котором вы будете летать, но и из-за вашей морали и профессионализма, которые связывают вас с ними», — добавляет Ганц.

Ранее стало известно, что Бени Ганц отклонил предложение «Оцма Иегудит» о продлении периода времени, в течение которого уходящим в отставку высокопоставленным чиновникам ЦАХАЛа нужно ждать, прежде чем заняться политикой. По его мнению, экс-начальники штабов и генералы ЦАХАЛа – высокопоставленные фигуры в обществе, которые могут позитивно повлиять на политику.