Ганц отклонил предложение Бен-Гвира

Уходящий министр обороны Бени Ганц отклонил предложение «Оцма Иегудит» о продлении периода времени, в течение которого уходящие в отставку высокопоставленные чиновники ЦАХАЛа должны ждать, прежде чем заняться политикой.

В «Оцма Иегудит» предлагают продлить так называемый период обдумывания до пяти лет. В настоящее время высокопоставленные чиновники ЦАХАЛа должны ждать три года после окончания службы, чтобы заняться политикой.

Во вторник лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич предложил продлить период обдумывания до 10 лет, «чтобы оставить ЦАХАЛ вне политики». Глава «Оцма Иегудит» Итамар Бен -вир позже выразил свою поддержку этому шагу.

Ганц, бывший начальник штаба ЦАХАЛа, раскритиковал предложение о продлении периода обдумывания: «Закон о периоде обдумывания не нужно продлевать. Я следовал этому, Гади Айзенкот следовал этому, другие следовали этому».

«Я думаю, что бывшие начальники штабов и генералы ЦАХАЛа являются высокопоставленными фигурами в общественной сфере, которые могут внести свой вклад в политическую систему, и это не наносит ущерба. Они не менее способны, чем кто-либо другой», — сказал Ганц.

Он предупредил, что новое правительство будет экстремистским и опасным для «общества, опасным для безопасности и будет иметь международный ущерб».

Перепалка произошла на фоне растущих трений между крайне правыми в новом правительстве и представителями Министерства обороны. Бывшие начальники штабов ЦАХАЛа имеют долгую историю участия в политике. За последние 30 лет все военачальники, кроме одного, позже баллотировались в Кнессет, причем Ганц, Айзенкот, Габи Ашкенази, Моше Яалон, Эхуд Барак, Амнон Липкин-Шахак и Шауль Мофаз делали это с разной степенью успеха. Большинство из них были в центристских или левоцентристских партиях, хотя Яалон и Мофаз каждый какое-то время были членами «Ликуда».

Ранее Курсор писал, что Смотрич резко напал на Кохави: «Десять лет обдумывания для Генштаба». Смотрич заявил, что Авив Кохави привносит в ЦАХАЛ вопиющую политизацию и призвал «ввести для начальников штабов как минимум десять лет для обдумывания».

Курсор сообщал, что в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.