Ганц создает новый межпартийный форум

Министр обороны Бени Ганц обратился ко всем лидерам партий будущей оппозиции с просьбой создать форум для действий перед лицом «очевидного ущерба израильской демократии».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Под последним он предполагает результаты коалиционных соглашений, аспекты образования, поведения армии, системы сдержек и противовесов между государственными органами.

«Я вижу формирующуюся реальность в коалиционных соглашениях с точки зрения ущерба демократическим ценностям, и я думаю, что важно, чтобы мы создали исполнительный форум, который начнет думать об интегрированной парламентской, общественной и медийной деятельности, не умаляя из необходимости, чтобы каждая партия и фракция также действовали независимо», ‒ заявил Ганц.

«Курсор» сообщал, что депутат Кнессета призвал больницу уволить стажера, который поддержал террориста в Хаваре.