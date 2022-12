Депутат Кнессета призвал больницу уволить стажера, который поддержал террориста в Хаваре

Депутат Кнессета, раввин и председатель «Оцма Иегудит» Амихай Элиягу отправил в медицинский центр «Эмек» в Афуле (севере Израиля) требование уволить стажера, который опубликовал пост в поддержку террориста.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Известно, что в пятницу, 2 декабря, в Хаваре (Иудея и Самария) палестинец напал на солдата ЦАХАЛа и предпринял попытку отобрать у него оружие, вследствие чего был убит. Это привлекло внимание стажера больницы, который поддержал действие терориста и призвал «положить конец оккупации».

Это разозлило Элиягу, который призвал медцентр уволить интерна.

«До моего сведения было доведено, что доктор Рана Шадафни, интерн вашего хирургического отделения, в прошлую пятницу, 22 ноября 2011 года, опубликовала в своем аккаунте в Instagram историю, в которой она атаковала солдата, убившего террориста, пытавшегося напасть на него в Хавара, помимо поддержки террориста. Мы не можем позволить этому пройти спокойно, своим молчанием в отношении ее преступного деяния мы поощряем террор против нас со стороны арабского сообщества. Наше послание арабскому сообществу должно быть четким: тот, кто борется с государством, проигрывает. Тот, кто вносит ‒ приобретет. Я призываю вас взять на себя ответственность и вызвать стажера на слушание и немедленно отстранить ее, мы не можем нанять работника, который может причинить вред пациенту из национальной мести», ‒ заявил он.

Otzma Yehudit MK Rabbi Amichai Eliyahu is demanding that the Emek Medical Center in northern Israel fire an intern who expressed her support in an Instagram story for the #terrorist who tried to stab a Border Police officer on Friday. pic.twitter.com/zzk9l7DCij

— Israel National News — Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) December 4, 2022