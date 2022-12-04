Депутат Кнессета призвал больницу уволить стажера, который поддержал террориста в Хаваре

17:50, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: Depositphotos.com

Политик утверждает, что «наше послание арабскому сообществу должно быть четким».

Депутат Кнессета, раввин и председатель «Оцма Иегудит» Амихай Элиягу отправил в медицинский центр «Эмек» в Афуле (севере Израиля) требование уволить стажера, который опубликовал пост в поддержку террориста.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Известно, что в пятницу, 2 декабря, в Хаваре (Иудея и Самария) палестинец напал на солдата ЦАХАЛа и предпринял попытку отобрать у него оружие, вследствие чего был убит. Это привлекло внимание стажера больницы, который поддержал действие терориста и призвал «положить конец оккупации».

Это разозлило Элиягу, который призвал медцентр уволить интерна.

«До моего сведения было доведено, что доктор Рана Шадафни, интерн вашего хирургического отделения, в прошлую пятницу, 22 ноября 2011 года, опубликовала в своем аккаунте в Instagram историю, в которой она атаковала солдата, убившего террориста, пытавшегося напасть на него в Хавара, помимо поддержки террориста. Мы не можем позволить этому пройти спокойно, своим молчанием в отношении ее преступного деяния мы поощряем террор против нас со стороны арабского сообщества. Наше послание арабскому сообществу должно быть четким: тот, кто борется с государством, проигрывает. Тот, кто вносит ‒ приобретет. Я призываю вас взять на себя ответственность и вызвать стажера на слушание и немедленно отстранить ее, мы не можем нанять работника, который может причинить вред пациенту из национальной мести», ‒ заявил он.

Ранее Элиягу сказал, что изнасилование женщин-солдат террористами не является гендерным событием.

«Курсор» сообщал, что депутат от Хадаш-Тааль назвала «бессудной казнью» нейтрализацию террориста военнослужащими в Хаваре.

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