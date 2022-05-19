Ганц встретился с министром обороны США в Пентагоне

Во время встречи министр Ганц поблагодарил госсекретаря Остина за продолжающееся сотрудничество между соответствующими оборонными ведомствами. Это включает в себя его поддержку недавнего принятия пакета безопасности на 4,8 миллиарда долларов.

В рамках официального визита в США сегодня утром министр обороны Бени Ганц встретился со своим коллегой, министром обороны Ллойдом Дж. Остином III в Пентагоне.

Об этом сообщает Israel National News.

Министр Ганц и госсекретарь Остин также затронули вызовы безопасности, представляющие взаимный интерес, в первую очередь иранскую ядерную угрозу и региональную агрессию. Министр Ганц подчеркнул исторические изменения в регионе наряду с растущей угрозой, которую представляет агрессия Ирана и поддержка терроризма. В свете меняющейся региональной архитектуры он подчеркнул острую необходимость в практической коалиции под руководством США вместе с региональными партнерами для противостояния Ирану.

Они обсудили текущую ситуацию в Украине. Министр Ганц подчеркнул поддержку Израилем Украины, включая предоставление гуманитарной помощи и ненаступательного оборудования, а также усилия премьер-министра по облегчению общения между сторонами.

Ганц также рассказал госсекретарю Остину о напряженности в сфере безопасности в Израиле, особенно о недавней волне террора.

На встрече присутствовали посол Израиля в США, директор Бюро политики и ПОЛ-МИЛ и военный секретарь.