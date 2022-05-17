Ганц: Иран производит и устанавливает 1000 современных центрифуг для обогащения урана типа IR-6

Во время выступления на конференции «Новый глобальный порядок: последствия для Израиля» Ганц также предупредил, что Иран продолжает накапливать необратимые знания и опыт в разработке, исследованиях, производстве и эксплуатации передовых центрифуг.

В настоящее время Иран работает над производством и установкой 1000 современных центрифуг для обогащения урана типа IR-6, заявил во вторник министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Об этом сообщает JNS.

«Он находится всего в нескольких неделях от накопления материала, которого будет достаточно для первой бомбы, которая содержит 60 кг материала с обогащением до 60%, а еще производит металлический уран с уровнем обогащения 20% и препятствует доступу МАГАТЭ к своим объектам», — заявил Ганц.

Ганц также подтвердил более ранние сообщения СМИ, согласно которым в феврале два иранских беспилотника, перехваченных над Ираком, направлялись для доставки оружия палестинским террористическим группировкам в Иудее и Самарии или Газе. Согласно сообщениям, самолеты ВВС США перехватили БПЛА.

«Сам Иран проводит атаки через свои силы Кудс. Он разрабатывает оперативные системы по всему региону, оснащенные высокоточными средствами, включая крылатые ракеты и БПЛА, способные достигать тысячи километров. Количество стратегического оружия в руках иранских марионеток значительно увеличилось за последний год: в Ираке сотни единиц оружия, в Йемене их количество также увеличилось, а хуситы владеют десятками единиц оружия», — сказал он.

Курсор писал ранее, что Ганц заявил, что Израиль не даст Ирану подорвать стабильность в регионе. Министр обороны Израиля заявил, что страна делает все для того, чтобы помешать Ирану навредить израильтянам или любой другой стране в регионе.