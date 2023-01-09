Ганц заявил, что Нетаниягу провоцирует гражданскую войну

«Я призываю вас выйти и бороться. Пора выходить в массы и демонстрировать, пора потрясти страну», — заявил Ганц.

Председатель партии «Лагерь государственников» и бывший министр обороны Бени Ганц обвинил правительство Нетаниягу в обострении ситуации в стране.

Об этом сообщает Mako.

Он заявил: «Не компенсируйте несправедливость, которая, как вы думаете, будет нанесена вам, несправедливостью по отношению к государству Израиль. Ответственность за братоубийственную войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на ваши плечи».

«Нетаниягу пришел, чтобы разжечь борьбу и ненависть в израильском обществе, дожать педаль газа до грани правовой и демократической системы», — добавил Ганц.

«Мы, представляющие в этом вопросе большинство людей, выступающих против государственного переворота, не придем исправлять все ошибки, если не будет достигнуто соглашение».

Он также сказал: «Нетаниягу и его сторонники потеряют легитимность в израильском обществе. Они не достигнут общественного консенсуса, и мы выйдем на улицы. Я призываю вас выйти и бороться за то, во что вы верите — против разрушения демократии и безудержного движения. Пора выходить в массы и демонстрировать, пора потрясти страну».

В Ликуде ответили на слова председателя Гослагеря: «Ганц, который не осуждает сравнение министра юстиции с нацистом и правительства Израиля с Третьим рейхом, сеет семена бедствия».

Ранее Курсор писал, что в БАГАЦ подана петиция с требованием запретить коалиции продвигать судебную реформу.