Ганц зажег ханукальные свечи возле Стены Плача

19:02, Сегодня
Новости Израиля, Общество
бени ганц фото
Фото: Википедия

Ганц рассказал, что может «продвинуть народ Израиля во всех его частях на годы вперед».

На площади возле Стены Плача вечером 20 декабря уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц зажег третью ханукальную свечу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Церемония была проведена в знак признательности миллионам евреев в Израиле и диаспоре, а также тем десяткам тысяч переживших Холокост, которые своим величием несут факел жизни.

«В этом святом месте и особенно в присутствии переживших Холокост, чья победа является не только победой силы, но и победой духа, мы должны помнить, что духовная и нравственная сила одно и то же. Если у нас есть только духовная сила и нет возможности защитить себя, мы ничего не сделаем.. Если мы можем защитить себя, но без нравственности и веры, мы потеряем путь. Поэтому только сочетание силы и духа, силы, с одной стороны, и единства народа, с другой, может продвинуть народ Израиля во всех его частях на годы вперед», ‒ отметил Ганц по окончании зажжения свечи.

«Курсор» сообщал, что, по словам Ганца, пришло время оказать серьезное давление на Иран.

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