Ганц зажег ханукальные свечи возле Стены Плача

Ганц рассказал, что может «продвинуть народ Израиля во всех его частях на годы вперед».

На площади возле Стены Плача вечером 20 декабря уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц зажег третью ханукальную свечу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Церемония была проведена в знак признательности миллионам евреев в Израиле и диаспоре, а также тем десяткам тысяч переживших Холокост, которые своим величием несут факел жизни.

«В этом святом месте и особенно в присутствии переживших Холокост, чья победа является не только победой силы, но и победой духа, мы должны помнить, что духовная и нравственная сила одно и то же. Если у нас есть только духовная сила и нет возможности защитить себя, мы ничего не сделаем.. Если мы можем защитить себя, но без нравственности и веры, мы потеряем путь. Поэтому только сочетание силы и духа, силы, с одной стороны, и единства народа, с другой, может продвинуть народ Израиля во всех его частях на годы вперед», ‒ отметил Ганц по окончании зажжения свечи.

הערב השתתפתי בהדלקת נרות החנוכה ברחבת הכותל. ראיתי בין המשתתפים את בני גנץ שלא התבייש להגיע למקום לאחר שרק לאחרונה אמר שבירושלים יש מקום לבירה נוספת. כמובן שלא יכולתי לשתוק וצעקתי לו את הדברים האלה- pic.twitter.com/dmy7pBQK5p — משה מירון (@a3rs6IE1V0Utkyv) December 20, 2022

«Курсор» сообщал, что, по словам Ганца, пришло время оказать серьезное давление на Иран.