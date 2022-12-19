Ганц заявил, что пришло время оказать серьезное давление на Иран

Министр обороны Бени Ганц выступил сегодня вечером с речью на торжественном вечере открытия и церемонии зажжения свечей в честь Хануки ежегодного саммита еврейских СМИ.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В саммите, организованном Министерством по делам диаспоры, пресс-службой правительства и Министерством иностранных дел, приняли участие более 100 журналистов, представляющих еврейские медиа-платформы со всего мира.

Ганц прокомментировал связи Израиля с диаспорой, а также недавние выборы в Израиле.

«Связи, которые были выкованы между нами более 3000 лет назад, сильнее, чем любой отдельный лидер, правительство или событие. Это ответственность обоих правительств Израиля и еврейских лидеров, чтобы во всем мире признать и интегрировать все течения иудаизма. Только объединившись, мы можем обеспечить нашу преемственность и нашу устойчивость в Израиле и во всем мире. Сказав это, сегодня ситуация в Израиле ясна. Мы оказались после выборов, и ясно, что я не поддерживаю политику, которую уже продвигает будущее правительство. В то же время я уважаю демократический процесс и результаты этого процесса в Израиле – единственная настоящая демократия в ближневосточном регионе. Наши партнеры и друзья, как бы они ни имели право на свое мнение, не должны вмешиваться во внутреннюю политику Израиля», – сказал он.

Также чиновник высказался касаемо Ирана.

«Иран представляет собой в первую очередь глобальную и региональную угрозу, а затем угрозу Государству Израиль. Я считаю этот приказ верным, потому что Иран наносит вред своему собственному народу, включая насильственные нападения на невинных женщин, протестующих против в мирном плане это угроза стабильности в регионе и глобальному миру и порядку в том виде, в каком мы его знаем. Подобно тому, как НАТО сплотилось вокруг Украины, мы должны подтолкнуть наших международных партнеров к встрече с самым большим глобальным тираном, прежде чем он обретет власть сдерживания – ядерный зонтик. Время имеет решающее значение — сейчас, когда Иран сталкивается с внутренними социальными и экономическими трудностями, когда Иран сталкивается с сопротивлением за свою роль в предоставлении оружия для нападения на Украину, когда он еще не достиг точки невозврата в своем ядерном прогрессе. Мы должны углублять военное, разведывательное и дипломатическое сотрудничество с партнерами, мы должны привлекать еврейские организации, и наращивать диалог вокруг этого вызова. Ядерная угроза не может быть исключена из глобальной повестки дня. Пришло время оказать серьезное давление на иранцев, чтобы добиться нового и улучшенного соглашения. И если это не удастся, пришло время для сочетания демонстрации силы и мощной реакции на иранскую агрессию. Наши действия должны быть упреждающими. Пока не стало слишком поздно», – заявил Ганц.

«Курсор» сообщал, что Лапид призвал Нетаниягу не читать ему нотации.

Помимо этого Ганц обратился к Нетаниягу и сказал, что не нужно распускать ЦАХАЛ, полицию или суды.