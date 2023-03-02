Гендиректор Форума обороны и безопасности: Израиль на пороге крупного палестинского восстания

Генеральный директор Форума обороны и безопасности Израиля Ярон Бускила утверждает, что наша страна оказалась на пороге «третьей интифады».

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

«Слово «интифада» означает «восстание народа», то есть люди в целом принимают участие в нападениях, терроризме и борьбе, как они это понимают, воплощая все это в те или иные реальные акции», – сказано в заявлении.

Гендиректор утверждает, что сейчас солдаты АОИ и гражданские лица становятся жертвами нападений террористических организаций, но одновременно с этим они стараются побудить население выйти на улицу и присоединиться к ним.

«Все это на фоне распада Палестинской автономии, когда при самом низком уровне функционирования ПА армия не может войти в города и деревни для восстановления порядка», – добавил Бускила.

У него спросили о связях между палестинскими террористическими ячейками, на что он ответил, что некоторые среди них являются автономными и ведут свою деятельность независимо. Также Бускила упомянул о смертельном теракте, произошедшем 28 февраля возле Иерихона, который указывает на ухудшение координации с Палестинской администрацией.

«Иерихон звучит последним аккордом в крахе ПА», – сказал он.

По его словам, несколько лет назад израильской армии отдали четкий приказ не осуществлять деятельность в городах, находящихся на территории Иудеи и Самарии, «за исключением особых случаев». Он утверждает, что у ПА отсутствовало желание и возможности вмешиваться, а так как администрация не действовала в вопросе терроризма, то организации в это время укреплялись и развивались.

«И теперь ЦАХАЛ приходит в эти села точно так же, как это было 20 лет назад. Необходимо навести порядок, но это не происходит за месяц, это долгий процесс», – заявил он.

Дополнительно Бускила решил осудить инциденты в Хаваре и сказал, что как отдельным лицам, так и группам, не следует самим осуществлять правосудие. По его мнению, на национальном уровне это является серьезным покушением на власть, что нужно «осудить любой ценой».

Ранее «Курсор» сообщал, что законопроект о смертной казни для террористов прошел в первом чтении.