Гендиректор компании Strauss уйдет в отставку: известна причина

Гендиректор израильского пищевого концерна Strauss Group Гиора Бар-Деа решил уйти с должности.

Об этом сообщает Calcalist.

В издании говорят, что причиной ухода в отставку является кризис, который был вызван массовым отзывом кондитерских изделий из-за выявления в них возбудителей сальмонеллы. Шоколад производился на фабрике в Ноф ха-Галиле и его изъятие из продажи привело к снижению на 97% чистой прибыли компании в первом квартале 2022 года. Убытки составили несколько сот миллионов шекелей.

Сообщается, что Гиора Бар-Деа занимал свою должность в Strauss с 2018 года, но на концерте он отработал 26 лет.

В СМИ отмечают, что он уйдет с поста в дату, которая будет согласована с компанией, после завершения процесса поиска и назначения нового генерального директора.

«Курсор» писал ранее, что в апреле 2022 года в компании Strauss заявили, что тесты, проведенные на фабрике в Галилее, выявили несколько образцов с сальмонеллой. Компания проинформировала биржу, что данное событие может оказать существенное влияние на ее прибыльность в 2022 году.

Еще мы писали, что после выявления бактерии на шоколадной фабрике компания Strauss отозвала всю произведенную там продукцию, независимо от срока годности товаров.