Генерал ЦАХАЛа встал на защиту солдат-харедим

Генерал ЦАХАЛа Надав Падан защищает батальон Неца Иегуда, в основном состоящий из солдат-харедим, от жалоб на неподобающее поведение некоторых солдат в батальоне.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Случаи ненадлежащего поведения солдат-харедим в батальоне Неца Иегуда не являются чем-то необычным по сравнению с другими батальонами. Тот факт, что Нецу Иегуду неоднократно осуждают, подчеркивая при этом, что они являются солдатами-харедим, указывает на то, что за этим стоит повестка дня», — сказал генерал-майор (в отставке) Надав Падан на закрытом совещании по вербовке харедим в Армию обороны Израиля, состоявшемся в Остине, штат Техас.

Генерал-майор Падан, который 2,5 года назад занимал пост генерала Центрального командования, а в настоящее время является национальным директором организации «Друзья Армии обороны Израиля» (FIDF) в США, выступил на ежегодной конференции израильско-американского Совета (IAC). Он отвечал на вопрос модератора дискуссии, журналистки Мири Михаэли, относительно недавнего осуждения в израильских СМИ насилия против арабов со стороны солдат-харедим.

«Кто-нибудь знает, из какого батальона был Элор Азария?», – спросил Падан толпу участников закрытого собрания, состоящего в основном из доноров и высокопоставленных членов американской еврейской общины.

Бизнесмен Дэвид Хагер, также член группы, добавил, что нападки СМИ на этот вопрос замедляют интеграцию харедимского населения в ЦАХАЛ и отбрасывают этот процесс на годы назад. Еще одним членом группы была Эсти Саломон, основатель ассоциации Atida, которая занимается отдельными направлениями для женщин-харедим в технологических подразделениях ЦАХАЛа.

В этом году впервые в истории израильско-американской организации участникам ежегодной конференции был предложен «шаббатный опыт» со строго кошерной едой и контентом, адаптированным для наблюдателей за Шаббатом. На конференции присутствовали сотни харедим и религиозных евреев. Среди участников была судья-харедим Рэйчел Фрейер, которая поделилась своим путешествием на вершину американского юридического мира, сохранив при этом свою хасидскую идентичность и веру.

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