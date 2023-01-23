Израильская армия начала полевые испытания новых танков

Силы Армии обороны Израиля получили новую партию танков Merkava V и уже начали проводить полевые испытания техники.

Об этом сообщает издание Armyrecognition.

Этот танк является улучшенной версией Merkava IV, в нем объедены новые технологии и инновации в области защиты экипажа и повышения эффективности боевых возможностей.

Экипаж нового танка включает четырех человек: водителя, командира, наводчика и заряжающего. Отличие нового танка состоит в том, что он имеет систему активной защиты (APS) Trophy, предназначенной для противодействия противотанковым и реактивным снарядам. Эта система позволяет создать вокруг танка нейтрализующий пузырь, фиксирующий все известные на сегодня угрозы противника, включая применение химического оружия.

На командире надет цифровой шлем, который позволяет ему видеть поле боя в режиме 3D и получать все необходимые данные для ведения действий в режиме реального времени.

Максимальная скорость танка по шоссе составляет 64 километра в час, максимальный запас хода — 500 километров.

«Курсор» писал ранее, что солдаты 52-го батальона 401-й бригады бронетанкового корпуса первыми для полигонных испытаний получили танк «Барак» с усовершенствованными возможностями.

Еще мы писали, что в 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.

Напомним, что израильская компания по производству оборонной электроники Elbit поставит развертываемые системы наблюдения большой дальности и тактические системы обнаружения целей.