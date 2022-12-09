Депутат Кнессета обошел МИД и очернил Израиль при встрече с официальными лицами ООН

«Израиль не обеспечивает защиту арабским гражданам, Эрдан не представляет нас», — сказал он генсекретарю ООН.

Председатель партии Хадаш, депутат Кнессета Айман Оде встретился в пятницу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем при посредничестве Палестинской администрации. Он передал официальное обращение в Комиссию ООН по правам человека против израильских властей, которые, по его утверждению, не обеспечивают защиту арабских граждан в Израиле.

Об этом сообщает 12 канал.

Оде спланировал визит и встречу с высокопоставленными должностными лицами ООН с одобрения председателя ПА Махмуда Аббаса и не проинформировал МИД Израиля или посла Израиля в ООН Гилада Эрдана о том, что такая встреча состоится.

Согласно отчету, Оде сказал генеральному секретарю ООН: «Эрдан не представляет нас, он расист по отношению к арабским гражданам. Он является частью проблемы, а не решением».

В заключение встречи он заявил: «Гилад Эрдан был министром полиции и был самым расистским министром. Он не представляет нас, мы представляем себя. Я возвращаюсь в Израиль, чтобы возобновить борьбу с насилием и преступностью среди арабского населения».

Это не первый случай, когда арабские депутаты обходят официальные израильские каналы и встречаются с официальными лицами ООН, чтобы очернить Израиль.

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