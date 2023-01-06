Израиль ввел санкции против ПА в ответ на запрос мнения Международного суда по оккупации

Новое правительство «не примет политическую и юридическую войну Палестинской администрации против Государства Израиль с распростертыми объятиями».

Кабинет безопасности Израиля в пятницу, 6 января, утвердил ряд санкций против Палестинской автономии.

Об этом сообщает портал Haaretz.

Отмечается, что такой шаг стал ответом на запрос ПА о консультативном заключении Международного суда в Гааге по поводу израильской оккупации Иудеи и Самарии.

«Помимо прочего, было принято решение заморозить планы палестинского строительства в зоне С и «принять меры против организаций, которые действуют против Израиля под прикрытием гуманитарной деятельности», — говорится в сообщении.

Также было предложено осуществление широких мер против Палестинской администрации и палестинской общественности с упором на карательные акции в отношении высокопоставленных должностных лиц, участвовавших в принятии решений,

«В пятничном решении кабинета министров было заявлено, что «нынешнее правительство не примет политическую и юридическую войну Палестинской администрации против Государства Израиль с распростертыми объятиями и ответит по мере необходимости», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в конце декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила в пятницу резолюцию, в которой содержится просьба к Международному Суду дать оценку израильско-палестинскому конфликту, израильской «аннексии» и «правовому статусу оккупации».

Резолюцию, предложенную палестинцами, приняли 87 голосами против 26 при 53 воздержавшихся. Она озаглавлена ​​«Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях» и призывает Международный Суд в Гааге «срочно вынести консультативное заключение» в отношении «продолжающейся израильской оккупации, создания поселений и аннексии».

ООН также призывает расследовать израильские меры, «направленные на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима», и в тексте сказано, что Израиль принял «дискриминационные законы и меры». Резолюция требует, чтобы суд рассмотрел конфликт в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Ранее Курсор сообщал, что ПА призывает мир «отвергнуть любые сделки» с новым правительством Нетаниягу.