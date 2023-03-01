В Тверии произошло землетрясение: первые подробности

С начала февраля в Израиле зафиксировали шесть землетрясений, но все они были относительно слабыми.

Утром в среду, 1 марта, в Тверии произошло землетрясение.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Отдел сейсмологии Геологического института подтвердил, что сегодня утром в 06:23 произошло землетрясение магнитудой 3,0 в 2 км к северо-западу от Тверии.

Напомним, 22 февраля, в Израиле было зафиксировано новое землетрясение. Подземные точки достигали 4,2 балла и находились в глубинах Средиземного моря у берегов Ливана. В частности, эпицентр был расположен в 70 км к западу от Бейрута. На данный момент нет информации о последствиях землетрясения в Израиле.

До этого сейсмологи предупредили об угрозе мощного землетрясения в Израиле. По данным экспертов, с начала февраля в Израиле уже зафиксировали шесть землетрясений, но к счастью, все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.

Также Курсор писал о том, что бывший главный сефардский раввин Израиля Шломо Амар процитировал Талмуд и пришел к выводу, что недавние землетрясения были вызваны беззаконием человека, в частности гей-сообществом.

«Ведь все специалисты говорят что здесь должно быть землетрясение. Бог показал нам, что он делает за несколько секунд, как может мы равнодушными, где ответственность перед народом?», — сказал он.

Он выразил свое несогласие с уравниванием гомосексуальных браков с традиционными браками и призвал правительство и судей не одобрять этого.