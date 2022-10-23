Герци Халеви стал 23-м начальником генштаба ЦАХАЛа: реакция Лапида и Герцога

Нынешний заместитель главы ЦАХАЛа вступит в должность 17 января, когда истечет срок полномочий уходящего в отставку высокопоставленного солдата Авива Кохави.

Кабинет министров официально проголосовал за утверждение генерал-майора Герци Халеви в качестве следующего начальника штаба Армии обороны Израиля в воскресенье, устранив последнее препятствие для его вступления в должность в начале следующего года.

Халеви, бывший глава военной разведки и Южного командования, а также нынешний заместитель начальника штаба, 17 января станет 23-м командующим АОИ.

«Важнейшим компонентом израильской силы является качество бойцов и командиров ЦАХАЛа. Сегодня генерал-майор Халеви присоединяется к длинной и избранной цепочке вдумчивых и смелых командиров, которые знали, как продвигать Армию обороны Израиля вперед», — сказал премьер-министр Яир Лапид, открывая воскресное заседание правительства.

Халеви заменит уходящего командующего армией генерал-лейтенанта Авива Кохави. Пока неясно, кто сменит Халеви на посту заместителя начальника штаба ЦАХАЛа, поскольку до сих пор не названа замена.

Кохави в своем заявлении сказал, что приветствует это назначение. «Мы с Герци знаем друг друга много лет, за это время я познакомился с храбрым, профессиональным и талантливым офицером. Герци — отличный и опытный офицер, и я уверен, что он продолжит вести Армию обороны Израиля вперед, учитывая ожидаемые трудности. Желаю ему больших успехов», — сказал Кохави.

Президент Ицхак Херцог пожелал Галеви успехов в сообщении в Твиттере, написав, что новый начальник штаба является «отличным и высококвалифицированным офицером и командиром, которого я знаю и дорожу много лет».

«Герци, твой успех — это успех Государства Израиль!» — добавил Герцог.

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