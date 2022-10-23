Иудея и Самария не будут частью Израиля: министр транспорта сделала громкое заявление

«Обидно инвестировать в место, которое в конце концов не станет частью Израиля», — сказал министр транспорта Мерав Михаэли.

По словам лидера Лейбористской партии и министра транспорта Мерава Михаэли, инвестировать в транспорт в Иудее и Самарии нет смысла, учитывая, что в будущем этот район не станет частью Израиля.

Она сказала об этом во время общения с аудиторией на 12-м канале, когда ее спросили, почему она заморозила транспортные проекты для поселенцев в Иудее и Самарии.

Михаэли сказала, что не замораживала ни одного проекта, но и не начинала новые.

«Обидно инвестировать в место, которое в конце концов не станет частью Израиля», — сказала она.

Шломо Нееман, который возглавляет Совет Еша и Региональный совет Гуш-Эцион, позже возразил против ее слов.

Нееман обвинил Михаэли в остановке работ на жизненно важных артериях в регионе, включая туннельную дорогу, ведущую в Гуш-Эцион, которая, по его словам, обслуживает как израильтян, так и палестинцев.

Левая Лейбористская партия входит в коалицию во главе с премьер-министром Яиром Лапидом. Лейбористы традиционно поддерживали урегулирование конфликта созданием двух государств.

На этих выборах Лейбористская партия говорила о важности перехода от «управления конфликтом» к «продвижению дипломатической инициативы». Ожидается, что такая инициатива будет представлена ​​сегодня днем ​​в Тель-Авиве.

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