Израильские политики перед выборами раздают обещания Украине: на что надеяться Киеву

Очередные внеочередные выборы в Израиле, уже в пятый раз за последние четыре года, проходят на фоне информации о том, что ожесточенный враг Израиля — Иран — укрепил союз с россией*.

И это, и действия страны-агрессора неожиданно изменили настроения местных избирателей и почти все политики заговорили об Украине, пишет ТСН.

Отмечается, что лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу (известный как Биби) дольше кого-либо в истории Израиля пробыл премьером — суммарно более 15 лет, но в 2019 ушел с поста из-за коррупционного скандала. Сейчас против него идет судебная волокита, где его обвиняют во взяточничестве, подкупе и лжи.

Сам Нетаниягу уже объявил: собирается в случае возвращения к власти добиться радикальной судебной реформы.

“Для него это борьба, жизнь или смерть. Вот почему его кампания так сильна и эффективна”, — убеждает политолог Амоц Аса-Эль.

На сегодня партия Нетаниягу «Ликуд» удерживает первое место в рейтингах. В то же время действующая коалиция во главе с премьером Яиром Лапидом включает представителей и правых, и левых сил. В народе ее называли блоком «Анти-Биби», но долго не выдержал и он.

“Вопрос на миллиард долларов, соберут ли они коалицию, причем это буквально, стоимость предвыборной кампании. Политическая система Израиля такова, что собрать в ее условиях стабильную коалицию практически невозможно”, – говорит местный журналист Сергей Ауслендер.

Как пишет издание, большинство социологов до последнего утверждали, что в отличие от европейских избирателей, для израильтян отношение к войне россии против Украины важности не имеет.

“Это неправда, ведь как вы видели последние две недели, все партии заявили о поддержке Украины, разве что кроме “Наш дом Израиль” Либермана, известного пророссийскими взглядами. Даже «Ликуд» — Нетаньяху заявил, что, когда станет премьером, пересмотрит вопрос поставки оружия Украине», — говорит посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«В Израиле поняли, что многие избиратели занимают ярко выраженную проукраинскую позицию — и это не только выходцы из Украины, но и выходцы из других стран бывшего СССР, в том числе из россии, из беларуси и ивритоязычные израильтяне тоже”, — говорит Сергей Ауслендер.

Отмечается, что пока Израиль помогает Киеву гуманитаркой, нелетальными средствами, продовольствием. Оружие не предоставляет категорически и вообще «держится по обе стороны конфликта». Однако изменить позицию Израиля может сама Россия.

“В нашу пользу, кроме выборов, сыграло еще сотрудничество россии с Ираном, врагом номер один в регионе. Если Израиль и согласится помогать Украине, пожалуй, это будет непубличным способом”, — добавляет Евгений Корнийчук.

По его словам, прежде всего Украина надеется получить от Израиля систему раннего оповещения.

«Продолжаем просить и израильские разработки ПВО вроде железного купола, актуальным в последний месяц стало антидронное оборудование, которым можно уберечься надежнее иранских беспилотников, но такое решение может принять только устойчивое правительство», — говорит дипломат.

«После выборов у победителя будет максимум полтора месяца на то, чтобы сформировать коалицию, если же ему это не удастся, президент в Израиле это не исполнительная, а представительская должность, передаст эти полномочия другой партии. Если же и она не справится за следующий месяц, Израиль снова ждут выборы — 6-е за 4 года», — резюмирует издание.

Ранее мы рассказывали, что Авигдора Либермана включили в украинскую базу «Миротворец» и назвали «агентом влияния россии».

Также «Курсор» сообщал о том, что россия обвинила Украину в использовании «зернового коридора» для атаки на военно-морскую базу в Севастополе.

Помимо этого, в рф официально извинились за антисемитские высказывания высокопоставленного чиновника.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!