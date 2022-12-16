Герцог поговорил с дочерью раввина Друкмана

15:38, Сегодня
Новости Израиля, Общество
хаим друкман фото
Фото: Википедия

По словам Брории Биннефельд, ее отец находится в сознании, но говорить не может.

Президент Ицхак Герцог в пятницу, 16 декабря, пообщался с Брорией Биннефельд — дочерью раввина Хаима Друкмана, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Kanal7.

На вопрос Герцога о состоянии отца дочь раввина ответила, что «ситуация сложная».

«Спасибо за проявленный интерес. Отец не здоров, ситуация сложная. Он в сознании, говорить не может, но реагирует на нас. Почти 60 человек находились у его реанимации. Мы пели, молились. Мы видели, что сознание отца понемногу возвращается. Отца оживляет действие, и мы надеемся, что произойдет чудо. Ситуация нехорошая, но мы продолжаем молиться”, — сказала Биннефельд.

В свою очередь президент передал всей семье Хаима Друкмана наилучшие пожелания, пожелал раввину полного исцеления и выздоровления и отметил, что был бы рад поговорить с ним, когда это будет возможно.

“Когда отец будет в сознании, мы ему передадим. … Надеюсь, что мы сможем дождаться хороших новостей и объявить о них. Спасибо за благословение, которое вы прислали в честь его 90-летия”, — сказала дочь Друкмана.

Как сообщал Курсор, духовный лидер религиозного сионистского движения 90-летний раввин Хаим Друкман находится в тяжелом, но стабильном состоянии спустя два дня после заражения COVID-19.

Ранее Курсор информировал о том, что у раввина Хаима Друкмана, бывшего члена Кнессета и лауреата Израильской премии, который до сих пор имеет значительную политическую власть, диагностировали вирус в пятницу после того, как он почувствовал себя плохо. По словам его родственников, 90-летнего лечит дома в Мерказ Шапира группа врачей.

Заболевший имеет характерные симптомы и плохо себя чувствует. Во время Шаббата раввин оставался у себя дома и даже совершал субботние молитвы. Он заразился коронавирусом не впервые, потому что известно, что Друкман вылечился от этой болезни 10 месяцев назад. Сейчас семья раввина просит общественность молиться за его выздоровление.

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