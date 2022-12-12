Раввин Друкман находится в тяжелом состоянии

Духовный лидер религиозного сионистского движения 90-летний раввин Хаим Друкман находится в тяжелом, но стабильном состоянии спустя два дня после заражения COVID-19.

Об этом сообщает Jewish Press.

Журналисты, ссылаясь на родственника раввина, пишут, что Друкман сейчас находится не в сознании.

«Мы надеемся на лучшее. Нам трудно думать о чем-либо помимо этого», – сказал член семьи.

Его состояние стабильно тяжелое, но стабильное.

Отметим, что у раввина, бывшего члена Кнессета и лауреата Израильской премии, который до сих пор имеет значительную политическую власть, диагностировали вирус в пятницу после того, как он почувствовал себя плохо. По словам его родственников, 90-летнего лечит дома в Мерказ Шапира группа врачей.

Заболевший имеет характерные симптомы и плохо себя чувствует. Во время Шаббата раввин оставался у себя дома и даже совершал субботние молитвы. Он заразился коронавирусом не впервые, потому что известно, что Друкман вылечился от этой болезни 10 месяцев назад. Сейчас семья раввина просит общественность молиться за его выздоровление.

Известно, что Раввин Хаим Друкман является видной фигурой среди религиозных сионистов. В детстве он пережил Холокост, после чего вместе с родителями репатриировался в Израиль. Он получил образование в иешиве «Мерказ ха-Рав» в Иерусалиме, где стал одним из самых выдающихся учеников знаменитого раввина Цви-Иегуды Кука. С течением времени он тоже стал раввином и участником движения «Бней Акива». Друкман также активно ведет общественную деятельность.

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