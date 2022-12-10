У раввина Хаима Друкмана диагностировали COVID

Во время Шаббата раввин оставался в своем доме в поселке Мерказ Шапира и даже совершал субботние молитвы.

У раввина Хаима Друкмана, одного из ведущих религиозных сионистских раввинов Израиля, был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что 90-летний Друкман имеет характерные симптомы и плохо себя чувствует. Во время Шаббата раввин оставался в своем доме в поселке Мерказ Шапира и даже совершал субботние молитвы.

«Это не первый случай, когда раввин Друкман заразился COVID. Он вылечился от коронавируса 10 месяцев назад. Семья раввина Друкмана попросила общественность молиться за его выздоровление», — говорится в сообщении.

Раввин Хаим Друкман — видная фигура среди религиозных сионистов. В детстве он выжил в Холокосте. После того, как вместе с родителями репатриировался в Израиль, учился в иешиве «Мерказ ха-Рав» в Иерусалиме, став одним из самых выдающихся учеников знаменитого раввина Цви-Иегуды Кука. Со временем тоже стал раввином, участником движения «Бней Акива». Активно занимался общественной деятельностью.

Как сообщал Курсор, раввин Мордехай Штернберг, декан ешивы Хар-Хамор, умер в 74-летнем возрасте после долгой борьбы с раком. Это случилось в понедельник, 5 декабря. У покойного остались жена Раббанит Мириам, а также дети и внуки. Время его похорон пока что не назвали.

Раввин Штернберг ранее преподавал в ешиве Бейт-Эль и ешиве Ор-Эцион. В последние годы он преподавал в ешивах Атерат Йерушалаим, Маале Элиягу, Атерат Нехемия и в общинном Бейт-Мидраше в Гиват-Шмуэль. Ученики ешивы Шавей Хеврон приезжали послушать его уроки в Иерусалиме.

Также Курсор информировал о том, что в четверг, 8 декабря, на 73-м году жизни в Тель-Авиве перестало биться сердце известного музыканта, одного из «отцов-основателей» рок-музыки в нашей стране Ицхака Клептера.