Президент Исаак Херцог во вторник принял участие в мероприятии Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия, в ознаменование двух лет со дня подписания Авраамовых соглашений. В разговоре также принимал участие и бывший посол США в Израиле Дэниелу Шапиро в беседе.

В разговоре Президент представил разведывательные данные, устанавливающие использование БПЛА иранского производства против мирных жителей в войне против Украины.

«Невинные гражданские лица в Украине гибнут, получают ранения и страдают от иранского оружия. Иран категорически отрицал поставку беспилотников для войны против Украины. Я хочу показать вам два слайда, которые однозначно доказывают, что иранские беспилотники участвуют в войне в Украине против мирных жителей Украины. Я хочу отметить, что Иран продолжает поставлять эти беспилотники, и они атакуют всю Украину с помощью дронов-смертников, специальных БПЛА, которые предназначены для создания хаоса в больших масштабах», — сказал Герцог.

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Ранее Курсор писал, что Израиль передаст США доказательства использования иранских дронов в Украине. Герцог проинформирует главу Белого дома о том, что израильское оборонное ведомство обнаружило в Украине фрагменты иранских ударных беспилотников Shahed-136.

Также Курсор сообщал о том, что в Государственном департаменте США обеспокоены укреплением союза Ирана и россии, который уже привел к поставкам боевых дронов-камикадзе для войны рф против Украины. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!