В США обеспокоены углублением российско-иранского союза — Госдеп

В Государственном департаменте США обеспокоены укреплением союза Ирана и россии*, который уже привел к поставкам боевых дронов-камикадзе для войны рф против Украины.
Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито, сообщает Alarabiya News.
Отмечается, что во время выступления на мероприятии по Ираку в Атлантическом совете, Гавито высоко оценила голосование страны в ООН относительно осуждения незаконной аннексии россией украинских территорий. Также она упомянула о поставках Ираном боевых БПЛА для рф.
«Мы обеспокоены углублением российско-иранского союза, о чем свидетельствуют недавние поставки иранских БПЛА, используемых россией для уничтожения гражданской инфраструктуры в Украине», — сказала дипломат.
При этом, по словам Гавито, в США понимают, что Иран является «очень важным партнером» для Багдада.
«Но они должны быть положительными в обоих направлениях. Постоянные угрозы и нападения со стороны проиранских ополченцев подрывают суверенитет Ирака и подрывают доверие общества к правительству», — добавила она.
По словам Гавито, проиранские ополченцы не могут претендовать на то, чтобы быть частью аппарата безопасности в Ираке и быть свободными от государственной власти и субординации.
«Мы всегда будем поддерживать иранский народ, стремящийся к основным правам и свободам, в которых ему долгое время отказывал режим в Тегеране», — сказал Гавито.
Как сообщал Курсор, на днях США подтвердили присутствие иранских военных на оккупированных территориях Украины, где они помогали армии рф.
Также Курсор писал о том, что эксперт минобороны рф случайно признал, что россия использует иранские дроны.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!