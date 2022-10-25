В США обеспокоены углублением российско-иранского союза — Госдеп

В Вашингтоне видят угрозу в связи с поставками в россию иранских БПЛА, используемых для уничтожения гражданской инфраструктуры в Украине.

В Государственном департаменте США обеспокоены укреплением союза Ирана и россии*, который уже привел к поставкам боевых дронов-камикадзе для войны рф против Украины.

Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито, сообщает Alarabiya News.

Отмечается, что во время выступления на мероприятии по Ираку в Атлантическом совете, Гавито высоко оценила голосование страны в ООН относительно осуждения незаконной аннексии россией украинских территорий. Также она упомянула о поставках Ираном боевых БПЛА для рф.

«Мы обеспокоены углублением российско-иранского союза, о чем свидетельствуют недавние поставки иранских БПЛА, используемых россией для уничтожения гражданской инфраструктуры в Украине», — сказала дипломат.

При этом, по словам Гавито, в США понимают, что Иран является «очень важным партнером» для Багдада.

«Но они должны быть положительными в обоих направлениях. Постоянные угрозы и нападения со стороны проиранских ополченцев подрывают суверенитет Ирака и подрывают доверие общества к правительству», — добавила она.

По словам Гавито, проиранские ополченцы не могут претендовать на то, чтобы быть частью аппарата безопасности в Ираке и быть свободными от государственной власти и субординации.

«Мы всегда будем поддерживать иранский народ, стремящийся к основным правам и свободам, в которых ему долгое время отказывал режим в Тегеране», — сказал Гавито.

Как сообщал Курсор, на днях США подтвердили присутствие иранских военных на оккупированных территориях Украины, где они помогали армии рф.

Также Курсор писал о том, что эксперт минобороны рф случайно признал, что россия использует иранские дроны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!