Израиль передаст США доказательства использования иранских дронов в Украине — СМИ

Герцог проинформирует главу Белого дома о том, что израильское оборонное ведомство обнаружило в Украине фрагменты иранских ударных беспилотников Shahed-136.

Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в Вашингтон представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что россия* использует в Украине иранские беспилотники-камикадзе.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что, в частности, Герцог проинформирует главу Белого дома о том, что израильское оборонное ведомство обнаружило в Украине фрагменты иранских ударных беспилотников Shahed-136, а также что в течение последних недель иранское оружие было использовано против украинского гражданского населения.

«Израильская разведка установила, что фрагменты беспилотников, найденные в Украине, идентичны по структуре, размеру и нумерации аналогичным беспилотникам, развернутым во время иранских военных учений в декабре 2021 года», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, вечером в понедельник, 24 октября, президент Ицхак Герцог направился в США с официальным визитом по приглашению президента Байдена.

Намечены встреча глав государств в Белом доме, а также дипломатические встречи с представителями администрации, руководством Конгресса и американско-еврейской общины.

«Я намерен обсудить с президентом Байденом и высокопоставленными чиновниками администрации и лидерами Конгресса события в регионе, Авраамовы соглашения и газовую сделку с Ливаном. И, конечно, самое главное — это иранская угроза, которая дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир, требуя твердой и единой позиции против нее», — сообщил Герцог.

Также Курсор сообщал о том, что в Государственном департаменте США обеспокоены укреплением союза Ирана и россии, который уже привел к поставкам боевых дронов-камикадзе для войны рф против Украины. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито.

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