Судебная реформа не будет окончательной — Ликуд

21:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: depositphotos.com

Изначально партия премьера планировала поддержать все законопроекты министра юстиции Ярива Левина в первом чтении, а затем приступить к переговорам с оппозицией и судебной властью.

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