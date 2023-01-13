Судебная реформа не будет окончательной — Ликуд

Анонсированная правительством судебная реформа не является окончательной, и в ней «будут изменения».

Об этом сообщает портал Mako со ссылкой на высокопоставленных чиновников партии «Ликуд».

«План не был представлен на рассмотрение в том виде, в каком он есть, но есть место для маневра. Эти признаки смягчения правовых реформ появились после бурной недели заявлений, когда на завтрашний вечер запланирована акция протеста против них», — пишет СМИ.

Издание напоминает, что изначально «Ликуд» планировал поддержать все законопроекты министра юстиции Ярива Левина в первом чтении, а затем приступить к переговорам с оппозицией и судебной властью.

«Может быть, эскалация в риторике обеих сторон закрывает эту возможность. Есть опасения того, что начнется «парламентская гражданская война», в которой каждая сторона будет цепляться за свои баррикады», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Ранее мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.