Герцог призвал политических лидеров умерить риторику

«Позвольте мне подчеркнуть: расизму, насилию и ненависти нет места среди нас. Государство Израиль привержено Декларации независимости», — сказал он.

Очередная избирательная кампания завершилась, и президент Ицхак Герцог призвал политических лидеров умерить риторику, выступая на официальной церемонии памяти убитого бывшего премьер-министра Ицхака Рабина.

«Вновь были распространены обвинения в государственной измене, снова прозвучали сравнения с нацистами, и снова публичная сфера, включая социальные сети, наполнилась опасным насилием. Настало время потушить огонь, проявить ответственность», — сказал он в своей речи в своей официальной резиденции.

Он добавил: «Я обращаюсь к лидерам израильской общественности всего спектра, от ожидаемой коалиции до оппозиции, и прошу вас: мы достаточно атаковали, мы достаточно сражались, мы достаточно проклинали».

Герцог сказал, что можно «глубоко не соглашаться», делая это с уважением, «с пониманием того, что мы все являемся частью целого, что никто никуда не денется».

«Позвольте мне подчеркнуть: расизму, насилию и ненависти нет места среди нас. Государство Израиль привержено Декларации независимости», — добавил он.

«Государство Израиль является еврейским и демократическим, оно обязано верховенству закона и уважению прав человека; Израильскому обществу необходимо бороться, чтобы сохранить его таким, против любого, кто пытается разжечь пламя ненависти и разделения».

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