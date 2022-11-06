Стало известно, кого Нетаниягу назначит начальником штаба в канцелярии премьер-министра

С 2016 года Браверман был секретарем правительства и с декабря 2020 года исполнял обязанности генерального директора министерства главы правительства.

В июне 2021 года Цахи Браверман завершил работу на посту секретаря правительства и гендиректора министерства главы правительства.

Еще раньше Цахи Браверман занимал должность директора педагогического центра в Нес Ционе. Он давний активист «Ликуда», и в 2013 году возглавлял предвыборный штаб блока «Ликуд Бейтену».

Ранее Курсор писал, что чиновник обьяснил, почему Байден до сих пор не поздравил Нетаниягу с победой на выборах.

Кроме того, Мансур Аббас рассказал, готов ли войти в правительство Нетаниягу.

Напомним, что Ликуд рассматривает возможность назначения временного спикера Кнессета вместо Мики Леви.