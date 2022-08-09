Герцог провел разговор с путиным

Президент Герцог поговорил с главой рф путиным и обсудил кризис вокруг Еврейского агентства в россии.

Президент Ицхак Герцог поговорил сегодня с главой рф путиным*. Они обсудили различные двусторонние вопросы между двумя странами, в том числе проблемы еврейского народа в диаспоре. Также президент Израиля подробно остановился на вопросе деятельности Еврейского агентства в россии.

Беседа, прошедшая в позитивной атмосфере, была продолжительной, честной и открытой, заявили у Герцога. Оба президента подчеркнули важное значение сотрудничества между Израилем и рф и договорились поддерживать связь для дальнейшего укрепления отношений между странами.

В заявлении пресс-службы Герцога говорится, что глава рф подчеркнул свою личную приверженность памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом, а также пообещал и впредь поддерживать еврейские общины россии и диаспоры.

Следует подчеркнуть, что разговор был инициирован самим Герцогом по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.

Разговор президентов состоялся после кризиса, возникшего с рф, которая попросила суд рассмотреть запрет на продолжение деятельности Еврейского агентства в стране, что могло серьезно сказаться на отношениях Израиля с одной из крупнейших еврейских общин мира.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне