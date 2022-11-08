Герцог рассказал о катастрофе, которая грозит Ближнему Востоку

Ближний Восток балансирует на грани климатической катастрофы, но Израиль готов возглавить усилия по обеспечению устойчивости региона к изменению климата, заявил президент Ицхак Герцог мировым лидерам на климатической конференции ООН (COP27) на египетском курорте Шарм-эль-Шейх в понедельник.

«Поскольку исследования предсказывают неизбежные серьезные последствия для нашего региона, Ближний Восток находится на грани катастрофы», — сказал он в своем выступлении, имея в виду тот факт, что Ближний Восток и Северная Африка нагреваются в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

«Здесь, в Шарм-эль-Шейхе, я хочу подтвердить твердую приверженность Государства Израиль достижению нулевых выбросов углерода и переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии к 2050 году. Но Израиль готов взять на себя гораздо большую ответственность. Израиль готов возглавить усилия по обеспечению региональной устойчивости к изменению климата. Я намерен возглавить развитие того, что я называю Возобновляемым Ближним Востоком — региональной экосистемы устойчивого мира».

Герцог пригласил всех участников конференции посетить первый в истории павильон Израиля на COP27, который он открыл ранее в понедельник, и сказал, что он предполагает, что солнечная энергия, произведенная в пустынях Ближнего Востока, будет экспортироваться в Европу, Азию и Африку в обозримом будущем.

Ранее Курсор писал, что раскрыта тайна каменных сфер.