Премьер-министр Великобритании поздравил Нетаниягу с успехом на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил лидера «Ликуда» Биньямина Нетаниягу с сильными результатами его партии на выборах на прошлой неделе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравляет Биньямина Нетаньяху с возвращением к власти в Израиле. Ожидается, что именно Нетаниягу станет следующим премьер-министром страны и сформирует новое правительствао.

«От имени Великобритании я хотел бы поздравить @Netanyahu с его победой на выборах в Израиле», — написал Сунак в Твиттере во время визита в Египет на климатический саммит COP27.

«В таких областях, как торговля, безопасность и технологии, наши страны многое делают вместе, и я с нетерпением жду возможности поработать с возвращающимся премьер-министром», — добавил британский премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь Сунака призвала все стороны в Израиле «воздерживаться от подстрекательских выражений и демонстрировать терпимость и уважение к группам меньшинств», что, вероятно, намекает на ожидаемое включение в будущее правительство Нетаниягу главы фракции «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

Ранее Курсор писал, что Гафни и Смотрич отказали Нетаниягу в просьбе о разделении коалиционных переговоров на два этапа. Стремясь ускорить процесс создания коалиции, Нетаниягу настаивает на разделении переговоров на два этапа, но сталкивается с противодействием со стороны союзников.

Курсор писал, что Нетаниягу хочет создать новое правительство с помощью сокращенных коалиционных переговоров. Лидер «Ликуд» Биньямин Нетаниягу проводит переговоры с партиями своего блока.

Также Либерман прокомментировал планы войти в правительство Нетаниягу. Ранее нынешний министр финансов заявил, что шокирован возможностью назначения на эту должность Бецалеля Смотрича.

Курсор сообщал, что Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение.

Кроме того, Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу.

Напомним, что Бен-Гвир потребует еще один министерский портфель.