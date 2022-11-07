Герцог встретился с королем Иордании Абдаллой: что они обсудили

Разговор касался трехстороннего сотрудничества Израиля, ОАЭ и Иордании, а также ряда других вопросов.

Во время климатической конференции COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет) состоялась встреча президента Израиля Ицхака Герцога и короля Иордании Адбаллы II ибн Хусейна.

Об этом сообщает Kikar.

В офисе президента заявили, что «на встрече они обсудили, среди прочего, трехстороннее сотрудничество Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля по вопросам энергетики и воды, и Южно-Иорданский проект по восстановлению реки Иордан». Также разговор касался дальнейшего продвижения отношений между странами и различныхрегиональных вопросов.

Ранее Герцог заявил, что глобальный климатический кризис – катастрофа для Ближнего Востока, но, как и все кризисы, он также открывает двери для новых возможностей. По его словам, если мир не достигнет цели в 1,5 °C, то Ближний Восток пострадает несоразмерно.

«Жаркий, сухой регион станет жарче и суше. Повышение уровня моря будет угрожать населению прибрежных районов. И именно потому, что мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами, мы должны объединить усилия для поиска общих решений. Наша жизнь зависит от этого», – заявил он.

Президент считает, что интеграция Израиля на Ближний Восток является историческим подвигом, потому что его соседи признают, что динамичное взаимодействие с еврейским и демократическим государством, основанное на общей приверженности будущему наших детей – ключ к светлому будущему. Детальнее о мнении Герцога читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что президент Израиля призвал политических лидеров умерить риторику.