Герцог: Я все еще верю в единство, но не настаиваю на этом

Президент Ицхак Герцог сегодня получил официальные результаты выборов в Кнессет 25-го созыва.

«Я обращаюсь к избранным должностным лицам и говорю: наряду с живыми и нужными политическими дебатами, наряду с решениями и принятием решений, наряду с неотречением от нашего мировоззрения – мы ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от нашей общности. Ответственность за это лежит на всех нас, но в политическом пространстве она держится прежде всего на всех сторонах законодательной власти, на ее различных фракциях», — сказал он.

Герцог добавил: «В этом контексте я хотел бы упомянуть попытки втянуть меня в политическую борьбу за формирование правительства и подчеркнуть: результаты выборов ясны, и мы все должны их уважать. Не секрет, что я всегда верил и верю до сих пор в единство, но вопреки публикациям СМИ, я не действовал и не действую, чтобы подтолкнуть к созданию того или иного правительства, и меня не волнует ни его состав, ни размер. Я работаю только над политической системой».

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация, что президент Герцог поговорил с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу, уходящим премьер-министром Яиром Лапидом и министром обороны Бенни Ганцем с целью побудить их сформировать широкое правительство национального единства.

Сообщалось, что и Лапид, и Ганц, которые публично заявили, что не будут сотрудничать с Нетаниягу, отвергли предложение Герцога.

Офис Герцога опроверг сообщения СМИ, заявив, что таких контактов с партийными лидерами не было. «Президент не обращался и не предлагал партийным лидерам присоединиться к тому или иному правительству, — заявили в его аппарате. — Процедура консультаций [относительно того, кто должен сформировать следующую коалицию] в резиденции президента начнется только завтра, после чего будет поставлена ​​задача сформировать правительство».

Ранее Курсор писал, что депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра.