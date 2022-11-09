Депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра

Лидеры израильских левоцентристских партий ссорятся между собой, обвиняя друг друга в проигрыше выборов и в том, что они прокладывают путь к возвращению к власти праворелигиозного блока во главе с Биньямином Нетаниягу.

Пока левоцентристские партии ссорятся между собой, два депутата объясняют, почему их партия «Лагерь государственников» никого не рекомендует на пост премьер-министра.

Депутаты заявили, что партия не будет рекомендовать главу «Еш Атид» Яира Лапида, который после роспуска предыдущего Кнессета занимал пост исполняющего обязанности премьер-министра, в качестве кандидата для формирования следующего правительства. При этом «Еш Атид» будет рекомендовать Лапида на пост премьер-министра, его также будет рекомендовать Авода.

Партия «Лагерь государственников» во главе с министром обороны Бени Ганцем никого не будет рекомендовать на эту роль.

Объясняя позицию своей партии, уходящий министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин сказал: «Конечно, мы не будем рекомендовать депутата Биньямина Нетаниягу (Ликуд), но рекомендовать кого-то другого с такими результатами — жалко. Результаты выборов очевидны, и нет смысла притворяться».

«У нас нет проблем с сотрудничеством с «Еш Атид», мы так делали весь прошлый год, будем делать и в оппозиции. Мы нужны им не для того, чтобы критиковать поведение Лапида во время предвыборной кампании — это делает каждый аналитик», — добавил он.

Уходящий в отставку заместитель министра обороны Алон Шустер, также представитель партии Ганца, заявил: «Прямо сейчас у Нетаниягу есть четкая возможность сформировать правительство, и кажется, что никто другой не способен, поэтому наше решение, как и решение других партий в блоке никого не рекомендовать».

Что касается правительства единства с «Ликудом», Шустер добавил: «Этого не произойдет, этого не будет. Люди сделали свои заявления. Мы проиграли выборы, мы должны с гордостью и радостью служить обществу, перейдя в оппозицию».

Президент Израиля Ицхак Герцог в среду начнет консультации со всеми парламентскими группами, избранными в Кнессет 25-го созыва, что позволит каждой группе рекомендовать кандидата по своему выбору на должность премьер-министра. После этого Герцог выберет кандидата с наибольшим количеством рекомендаций для формирования следующей коалиции.

Ранее Курсор писал, что депутат от НДИ заявил, что Нетаниягу хочет «избавиться» от Бен-Гвира и Смотрича. Политик утверждает, что Нетаниягу «засылает своих эмиссаров к Лапиду и Ганцу».

Курсор сообщал, что Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам». Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу встретился с Ави Маозом, главой партии «Ноам».

Помимо этого, стало известно, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет.