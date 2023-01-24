Герцог запускает новую инициативу по устранению разногласий в Израиле

Глубоко обеспокоенный взаимной неприязнью между сторонниками и противниками судебной реформы, Ицхак Герцог выступит с новой инициативой и призывом к действиям, направленным на преодоление разногласий в Израиле.

В своем выступлении на широкой конференции по вопросам образования в Тель-Авиве, в которой также примут участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, другие министры, члены Кнессета, мэры и учителя, Герцог изложит пятилетний план, который должен принести плоды к тому времени, когда Израиль будет праздновать свое 80-летие и год, когда Герцог завершит свой семилетний срок полномочий. Если инициатива окажется успешной, то она войдет в историю как наследие Герцога.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Герцог последовательно выступал за диалог между людьми противоположных взглядов. В условиях нынешнего кризиса он как никогда убежден в необходимости не только поощрять диалог, но и обеспечивать платформу для диалога и цивилизованного разрешения споров. В то время, когда разногласия в Израиле достигли нового тревожного уровня злобы и разногласий, Герцог видит резиденцию президента, пользующуюся большим уважением у всех слоев населения, как центр дискуссий, дебатов и споров в вежливой и учтивой манере.

По его мнению, политические и социальные разногласия могут быть урегулированы путем открытого обсуждения и соблюдения надлежащей правовой процедуры. Герцог также стремится изменить лексикон аргументативного дискурса. Он хочет исключить оскорбительные выражения и слова ненависти и насилия. В этом контексте он хочет, чтобы люди слушали друг друга и признавали, что у других может быть правильная точка зрения. Он уже сделал первые шаги, организовав конфиденциальные дискуссии в своей официальной резиденции с лидерами политических партий и ключевыми профессионалами.

Герцог воспринимает резиденцию президента как центральный форум и прочную инфраструктуру для разнообразного культурного творчества, разрешения споров и построения сильного израильского общества. Герцог намеревается создать образовательный центр в резиденции президента, который будет способствовать укреплению чувства принадлежности между различными общинами Израиля и поможет различным общинам встречаться и узнавать друг о друге и, таким образом, понимать друг друга.

Ранее Курсор писал, что Лапид заявил, что Герцог поддерживает создание комиссии для коррекции судебной реформы. По словам Лидера оппозиции, планируется разработка «сбалансированной» судебной реформы — в отличие от запланированных правительством радикальных изменений.

«Разрывает нацию на части»: Герцог отреагировал на антиправительственные демонстрации. Герцог сказал, что «мы находимся в эпицентре глубокого противоречия, которое разрывает нацию на части».