«Разрывает нацию на части»: Герцог отреагировал на антиправительственные демонстрации

Герцог сказал, что «мы находимся в эпицентре глубокого противоречия, которое разрывает нацию на части».

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил сегодня с заявлением на фоне напряженной ситуации в стране.

Он сказал: «Мы находимся в разгаре глубокого спора, который разрывает нацию на части. Этот конфликт очень беспокоит меня и беспокоит широкую общественность в Израиле и диаспоре».

По его словам, израильская демократия, в том числе судебная система, священны, и «мы должны оберегать их любой ценой».

«Я ценю всех участников дебатов, протестующих и демонстрантов, и участие общественности в этих важных дебатах. Я уважаю критику в свой адрес, но в настоящее время я сосредоточен на двух важнейших ролях, которые, как я считаю, отведены мне как президенту страны в настоящее время: предотвратить исторический конституционный кризис и остановить дальнейшее разделение в нации», — заявил он.

Он сказал, что «Дом Президента – это, пожалуй, единственное место на сегодняшний день, которое пользуется доверием всех сторон и способно вести переговоры по этому вопросу в приемлемой для всех форме – как с открытыми дверями, так и за закрытыми дверями».

Герцог добавил, что в последнюю неделю «все время, всеми способами и с непрекращающимися усилиями работал с соответствующими сторонами с целью создания широкого, внимательного и уважительного диалога и дискурса, которые, я надеюсь, дадут результаты».

«Честно признаюсь, что не уверен в успехе хода. Существует добрая воля со стороны различных сторон, которые несут ответственность, но путь еще долог, а пробелы значительны. Надеюсь, что мы сможем найти правильный выход и из этого сложного кризиса», — заключил он.

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