Герцог поддерживает создание комиссии для коррекции судебной реформы — Лапид

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид заявил в понедельник, что призвал президента Ицхака Герцога создать комиссию для разработки «сбалансированной» судебной реформы — в отличие от запланированной правительством радикальной реформы.
Об этом сообщает Times of Israel.
По словам Лапида, президент рассматривает эту идею.
Герцог подтвердил, что разговаривал с Лапидом в рамках своих постоянных усилий по предотвращению «исторического конституционного кризиса» из-за предложений коалиции, которые резко ограничили бы полномочия судебной власти и передали бы почти всю власть в руки политического большинства.
Выступая на заседании своей фракции «Еш Атид» в Кнессете, Лапид сказал, что он «предложил президенту Герцогу сформировать президентский комитет, чтобы разработать сбалансированные и разумные рекомендации по улучшению судебной системы и найти надлежащий баланс между законодательной и судебной ветвями власти».
Лапид сказал, что Герцог «рассматривает это предложение» и ожидает, что такая комиссия будет создана.
«Я надеюсь и верю, что комиссия будет сформирована и предотвратит разрушение нашей демократии и ужасный раскол среди народа Израиля», — подчеркнул лидер оппозиции.