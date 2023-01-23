Герцог поддерживает создание комиссии для коррекции судебной реформы — Лапид

По словам Лидера оппозиции, планируется разработка «сбалансированной» судебной реформы — в отличие от запланированных правительством радикальных изменеий.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид заявил в понедельник, что призвал президента Ицхака Герцога создать комиссию для разработки «сбалансированной» судебной реформы — в отличие от запланированной правительством радикальной реформы.

Об этом сообщает Times of Israel.

По словам Лапида, президент рассматривает эту идею.

Герцог подтвердил, что разговаривал с Лапидом в рамках своих постоянных усилий по предотвращению «исторического конституционного кризиса» из-за предложений коалиции, которые резко ограничили бы полномочия судебной власти и передали бы почти всю власть в руки политического большинства.

Выступая на заседании своей фракции «Еш Атид» в Кнессете, Лапид сказал, что он «предложил президенту Герцогу сформировать президентский комитет, чтобы разработать сбалансированные и разумные рекомендации по улучшению судебной системы и найти надлежащий баланс между законодательной и судебной ветвями власти».

Лапид сказал, что Герцог «рассматривает это предложение» и ожидает, что такая комиссия будет создана.

«Я надеюсь и верю, что комиссия будет сформирована и предотвратит разрушение нашей демократии и ужасный раскол среди народа Израиля», — подчеркнул лидер оппозиции.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.