Герцог заявил, что соглашения Авраама «высвободили энергию» между Израилем и арабским миром

Президент Израиля Ицхак Герцог принял участие в экономическом форуме, проведенном в Совете по экономическому развитию Бахрейна, где также были наследный принц и премьер-министра Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад ибн Аль Халифа.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Президент рассказал, что в скором времени Бахрейн посетит расширенная бизнес-делегация для развития экономического сотрудничества.

«Для нас большая честь быть здесь. Ваше гостеприимство так много значит для нас и нашей делегации. Я так рад встретиться с нашими коллегами. На этой встрече мы поговорим о том, как поднять и продвинуть вперед и значительно улучшить экономические отношения между нашими странами. Как вы правильно сказали, соглашения Авраама высвободили энергию, которая существовала в глубине, но должна была быть реализована между народами, и мы действительно чувствуем себя в семье», — сказал он.

По словам Герцога, он искренне чувствует, что встретился «с нашими кузенами, нашими братьями и сестрами». Президент в рамках мероприятия передал послание доброй воли и поздравления от народа Израиля народу Бахрейна в надежде установить деловые и другие отношения во всех сферах жизни.

«Мы можем показать всему региону, почему мир так важен», – добавил он.

К президенту присоединилась возглавляемая им израильская экономическая делегация. В ходе мероприятия представили национальный план Королевства Бахрейн вместе с национальными приоритетами, а также историей Бахрейна, экономическими перспективами, политикой восстановления после пандемии, будущими проектами и задачами.

Ранее в МИД Бахрейна заявили, что рассчитывают на сотрудничество с правительством Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что Герцог обратился к представителям еврейской общины Бахрейна.

Помимо этого стало известно о подарке президента королю Бахрейна.