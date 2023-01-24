Герцог в четверг выступит в Европарламенте

Президент Израиля Ицхак Герцог в среду, 25 января, отправится с визитом в Бельгию. Его визит начнется в Королевском дворце в Брюсселе, где его примет король Бельгии Филипп, после чего они проведут личную встречу.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что после этого Герцог прибудет в еврейскую школу «Ганно» и встретит учеников всех возрастов, обучающихся в школе. Позже Президент встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и посетит Большую синагогу Брюсселя, где встретится с членами еврейской общины Брюсселя и Антверпена.

На следующий день президент выступит с обращением перед членами Европейского парламента по случаю Международного дня Холокоста. После этого Герцог встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с послами стран-членов Альянса, где проинформирует их о ситуации в Израиле.

«Это важный и необычный политический визит в институты Европейского Союза. Бельгия — близкий друг Израиля, и я уверен, что встречи с королем и правительственными чиновниками станут катализатором для многих совместных проектов. … Отношения Израиля со странами Европы и институтами Европейского Союза влияют почти на все сферы нашей жизни как народа и государства — от экономики до безопасности, научных кругов, науки, культуры и многого другого. Мой визит и встречи объединяют уроки прошлого и видение многообещающего будущего партнерства между Израилем и странами Европы», — отметил президент накануне визита.

Как сообщал Курсор, Герцог предупредил о разрушительных столкновениях внутри страны.

Также Курсор писал о том, что Герцог запускает новую инициативу по устранению разногласий в Израиле.