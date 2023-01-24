«Поглотит нас всех»: Герцог предупредил о разрушительных столкновениях внутри страны

Президент признает «глубокую обеспокоенность» тем, что реформы будут проходить через Кнессет без консультаций.

Президент Ицхак Герцог во вторник выразил опасения, что Израиль сталкивается с разрушительной внутренней борьбой за характер страны на фоне общественного протеста против запланированной правительством перестройки судебной системы.

«Демократические основы Израиля, включая систему правосудия, священны, и мы должны защищать их», — сказал Герцог, выступая на образовательной конференции Ашморет в Тель-Авиве.

«Эта драматическая реформа, если ее провести быстро и без переговоров, вызывает глубокую озабоченность у общественности», — сказал он.

«Я вижу стороны, готовые к тотальной конфронтации из-за характера Государства Израиль, и я обеспокоен тем, что мы находимся на грани внутренней борьбы, которая может поглотить нас всех», — сказал Герцог.

Напомним, что, помимо массовых протестов в Тель-Авиве, тысячи протестующих вышли на улицы перед резиденцией президента в Иерусалиме, требуя, чтобы он занял четкую позицию в защиту судебной власти.

«Нам предстоит судьбоносное испытание. Нам нужно стремиться к широким соглашениям. Я вижу признаки доброй воли», — сказал Герцог во вторник.

Он сказал, что израильтяне должны «взять на себя ответственность и защитить то, что мы здесь построили».

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Кроме того, бывшая глава Банка Израиля рассказала, в чем опасность судебной реформы для уровня жизни доходов населения.