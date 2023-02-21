Герцог заявил о чувстве «траура» после голосования по судебной реформе

Президент сказал, что сожалеет о том, что коалиция не прислушалась к его призыву к компромиссу.

Президент Ицхак Герцог заявил во вторник, что в стране царит чувство «траура» после того, как Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы после этого голосования можно было продолжить переговоры для достижения согласованного плана, который выведет нас из этого трудного периода в период согласованной конституционной реформы», — сказал Герцог.

«Это еще не решенная сделка, потому что прошло первое чтение, она все еще нуждается во втором и третьем чтении, — сказал Герцог в своем выступлении на конференции «Народ страны», организованной ежедневной газетой «Едиот Ахронот» и новостным сайтом Ynet.

Он возложил на правительство обязанность проложить путь к компромиссу.

«На тех, кто продвигает законодательство, ложится дополнительная ответственность, — сказал он. — Докажите, что щедрость побеждает, и найдите способ привлечь оппозицию к переговорам».

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