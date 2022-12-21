Герцог зажег четвертую ханукальную свечу в марокканской синагоге

Президент Исаак Герцог зажег свечу в честь четвертой ночи Хануки в марокканской синагоге, названной в честь его деда, раввина Ицхака Ха-Леви Герцога, в Тель-Авиве 21 декабря.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

После зажжения ханукальных свечей президент присоединился к вечерней молитве вместе с молящимися в синагоге.

«Раввин Авраам-Ицхак Ха-Коэн Кук, первый главный раввин Израиля, который также был главным раввином Яффы, спросил, почему мы говорим «зажгите свечу», когда зажигаем свечи на Хануку? Почему не свечи? Мы говорим «свеча», потому что в конце концов всем нам ясно, что мы одна свеча, соединенная вместе. Вот как надо смотреть на этот пейзаж зажженной меноры: это одна свеча, это одна сила, сила не отдельных лиц, а всех нас вместе. Желаю всем нам успехов во всем, крепкого здоровья, мира и безопасности, экономического процветания и, конечно, побольше единства и поменьше внутренней борьбы», – сказал президент Герцог.

Авраам Гетта, габбай синагоги, добавил: «В этот священный и возвышенный час, с теплыми чувствами любви, братства, мира и доброты, мы все счастливы и взволнованы, раввины, верующие и жители, чтобы принять и приветствовать нашего дорогого друга, достопочтенного президентп Государства Израиль Ицхака Герцога. Мы высоко ценим особые и теплые отношения, которые установились и поддерживаются между достопочтенным президентом, соседями и синагогой. Отношения, которые будут продолжаться и укрепляться в будущем».

Ранее мы рассказывали о правилах безопасности для детей во время Хануки. Главным правилом является то, что не нужно брать на себя ответственность за жизни других детей. Обязательно спрашивайте у их родителей, прежде чем предлагать детям еду, чтобы избежать возможных опасностей.

Некоторые дети сталкиваются с определенными трудностями на празднике, вплоть до отказа участвовать в ханукальном утреннике в детском саду. Также они могут быть подавленными на мероприятиях по зажжению свече, которые посещают многие люди. Стоит дать ребенку немного времени, не торопить его и делать так, чтобы он был уверенным в себе и ситуации. Подробнее об этом читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что Ицхак Герцог направил специальное видео-приветствие еврейским общинам по всему миру.