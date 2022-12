Ицхак Герцог направил специальное видео-приветствие еврейским общинам по всему миру

«Поскольку евреи со всего мира собираются с семьей и друзьями в эту Хануку в тепле и свете единения, я хотел бы поделиться с вами своими самыми теплыми пожеланиями из дома президента в Иерусалиме», — сказал Герцог.

Об этом сообщает INN.

«История Хануки — это история о том, как люди склоняются к своей собственной истине и вдохновляют друг друга оставаться на связи. Дорогие друзья, этот час также приносит с собой свои собственные проблемы и свое собственное призвание. В нашей еврейской семье мы все спрашиваем вспомнить, что удерживает нас целыми и преданными нашей общей судьбе», — добавил он.

This Chanukah, let us remember that our many voices are our greatest strength. On a menorah with eight candles, there is room for us all. I wish Jewish communities around the world a beautiful, illuminating, warm, and joyful Chanukah. pic.twitter.com/lmlRqMgzIA

