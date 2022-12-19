Ицхак Герцог направил специальное видео-приветствие еврейским общинам по всему миру

«Поскольку евреи со всего мира собираются с семьей и друзьями в эту Хануку в тепле и свете единения, я хотел бы поделиться с вами своими самыми теплыми пожеланиями из дома президента в Иерусалиме», — сказал Герцог.

Об этом сообщает INN.

«История Хануки — это история о том, как люди склоняются к своей собственной истине и вдохновляют друг друга оставаться на связи. Дорогие друзья, этот час также приносит с собой свои собственные проблемы и свое собственное призвание. В нашей еврейской семье мы все спрашиваем вспомнить, что удерживает нас целыми и преданными нашей общей судьбе», — добавил он.

This Chanukah, let us remember that our many voices are our greatest strength. On a menorah with eight candles, there is room for us all. I wish Jewish communities around the world a beautiful, illuminating, warm, and joyful Chanukah. pic.twitter.com/lmlRqMgzIA — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 19, 2022

«Не секрет, что недавние выборы в Израиле заставили многих евреев во всем мире задавать реальные вопросы о принадлежности к нашему собственному коллективу. Это естественно, и как президент Израиля я приветствую эти искренние голоса, которые показывают, как много Израиль значит для всем нам. Я хотел бы напомнить нам, что решение сложных вопросов всегда было частью еврейской истории и еврейского пути», — отметил Герцог.

«Еврейская традиция всегда ценила разговоры, дебаты, потому что они позволяют нам учиться друг у друга и решать сложные вопросы, чтобы вместе мы могли становиться сильнее. Готовность честно слушать друг друга, покажет нам, что наши многочисленные голоса — как внутри Израиля, так и между нашими еврейскими общинами — являются нашей самой большой силой», — отметил он.

«Мои дорогие друзья, давайте помнить эту Хануку о том, что наши различия могут сделать нас на самом деле сильнее. В меноре с восемью свечами есть место для всех нас. Желаю всем вам красивой, светлой, теплой и радостной Хануки», — сказал Герцог.

Ранее Курсор писал, что Президент Герцог зажег первую ханукальную свечу. Герцог зажег первую ханукальную свечу и поздравил всех с Ханукой.

Наша редакция сообщала, что в честь праздника в Брюсселе (Бельгия) возле здания Европарламента установили Ханукию.

Также Израиль и евреев со всего мира уже поздравили наша редакция, премьер-министра Индии и посольство Украины. Также в Берлине (Германия) прошло зажжение первой ханукальной свечи.