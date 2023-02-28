Гибель гражданина Израиля и США на шоссе 90: Нетаниягу и Герцог выступили с заявлениями

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу почтил память 27-летнего Элана Ганелеса, погибшего в результате вчерашней стрельбы на шоссе 90.

«От имени всех граждан Израиля я хотел бы от всего сердца выразить соболезнования семье покойного Илана Ганелеса, погибшего вчера в результате теракта на севере Мертвого моря.

Илан, солдат земли, пошел добровольцем на важную службу в ЦАХАЛ. Я разделяю глубокую скорбь его семьи, его родителей Эндрю и Кэролайн, а также его братьев Саймона и Габриэля. Да будет его память благословенна», — сказал премьер.

Президент Ицхак Герцог также почтил память Илана Ганелеса, убитого в результате перестрелки: «Скорбим вместе с семьей и близкими покойного Илана Ганельса, убитого прошлой ночью в результате еще одной жестокой террористической атаки на севере Мертвого моря. Илан служил одиноким солдатом, репатриировался в Израиль и любил свой народ и свою страну. Светлая память».

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